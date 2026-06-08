Жители российского региона отравились газом из-за голубя

Жители Татарстана отравились газом из-за застрявшего в трубе голубя

Несколько жителей города Нурлат в Республике Татарстан отравились газом после того, как в дымоотводящей трубе газового водонагревателя застрял голубь. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в доме № 2 по улице Карла Маркса. В результате были госпитализированы четыре жильца: дети 2013 и 2018 годов рождения, женщина 1985 года рождения и мужчина 1979 года рождения. Степень тяжести состояния пострадавших не уточняется.

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