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17:45, 8 июня 2026Экономика

Жители российского региона отравились газом из-за голубя

Жители Татарстана отравились газом из-за застрявшего в трубе голубя
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Несколько жителей города Нурлат в Республике Татарстан отравились газом после того, как в дымоотводящей трубе газового водонагревателя застрял голубь. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в доме № 2 по улице Карла Маркса. В результате были госпитализированы четыре жильца: дети 2013 и 2018 годов рождения, женщина 1985 года рождения и мужчина 1979 года рождения. Степень тяжести состояния пострадавших не уточняется.

Ранее в селе под Владивостоком леопард забрался на чердак дома. Животное засняли на видео.

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