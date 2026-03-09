Леопард забрался на чердак в российском регионе и попал на видео

В селе под Владивостоком леопард забрался на чердак дома. Необычное поведение животного в российском регионе сняли на видео, которое опубликовал Telergam-канал «112».

Инцидент произошел в селе Гусевка в Приморском крае. Леопард залез на чердак одного из местных домов. Жителям пришлось выгонять представителя семейства кошачьих выстрелами из ружья. Животное немного повозилось внутри и покинуло помещение.

В итоге ни россияне, ни хищник не пострадали. Дальневосточного леопарда считают самым редким из больших кошек. Он обитает на границе с Китаем и Северной Кореей и занесен в Красную книгу России.

