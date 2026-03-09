Реклама

Экономика
12:38, 9 марта 2026Экономика

Леопард забрался на чердак в российском регионе и попал на видео

В селе под Владивостоком леопард залез на чердак дома, его сняли на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В селе под Владивостоком леопард забрался на чердак дома. Необычное поведение животного в российском регионе сняли на видео, которое опубликовал Telergam-канал «112».

Инцидент произошел в селе Гусевка в Приморском крае. Леопард залез на чердак одного из местных домов. Жителям пришлось выгонять представителя семейства кошачьих выстрелами из ружья. Животное немного повозилось внутри и покинуло помещение.

В итоге ни россияне, ни хищник не пострадали. Дальневосточного леопарда считают самым редким из больших кошек. Он обитает на границе с Китаем и Северной Кореей и занесен в Красную книгу России.

Ранее олень побродил по улицам подмосковного Раменского и попал на видео. На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как олень идет вдоль железнодорожных путей. Заметив человека, который позвал его, и приближающийся автомобиль, зверь поспешил ретироваться. Местные жители рассказали, что животное бегало по дворам, некоторые из них смогли покормить его с рук.

