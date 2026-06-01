05:38, 1 июня 2026

В Сенате США высказались о нынешнем преимуществе Ирана

Сенатор Кунс: Иран стал сильнее, чем до начала операции США три месяца назад
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Игорь Наймушин / РИА Новости

Сенатор-демократ Крис Кунс в эфире Fox News заявил, что Иран укрепил свои позиции за три месяца войны с Соединенными Штатами.

По его словам, сегодня Тегеран сильнее, чем был до начала американской операции.

«Он использовал свои дешевые и смертоносные беспилотники не только для того, чтобы перекрыть Ормузский пролив, но и для нападения на наших партнеров», — пояснил сенатор.

Кунс подчеркнул, что США необходим «более решительный и качественный ответ» на потенциальное закрытие Ираном Ормузского пролива.

28 мая сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа.

