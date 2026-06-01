06:26, 1 июня 2026

Американский профессор сделал важное заявление о России

Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Россия противостоит колониальному расширению Западной Европы. Такое заявление сделал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.

«Европа сегодня уже не играет особой роли ни в сфере современных технологий, ни в сфере современной финансовой системы. И что делает Европа в своем упадке? Отчаянную попытку колониального расширения в Восточной Европе», — отметил эксперт.

Также Вольф подчеркнул, что на Западе глубоко укоренился абсолютно ложный нарратив в отношении России. Он также напомнил, что РФ — самая большая страна на планете по территории, «и у нее есть все мыслимые ресурсы».

Ранее сообщалось, что Евросоюз и Великобритания надеются вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией после ухода президента США Дональда Трампа. К такому выводу пришел дипломат в отставке Аластер Крук. Дипломат высказал мнение, что Брюсселе надеются, что Трамп вскоре уйдет со своего поста. Европейцы фантазируют о том, как они покажут США, что Россия якобы слаба. При этом Крук подчеркнул, что поведение европейцев противоречит их собственным интересам.

