Дипломат Крук: Евросоюз и Великобритания надеются вовлечь США в прямой конфликт с Россией

Евросоюз и Великобритания надеются вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией после ухода президента США Дональда Трампа. К такому выводу пришел дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«У меня такое ощущение, что европейцы все поставили на Украину. Она стала смыслом существования Брюсселя. Все крутится вокруг Украины, для них существует только Украина. Но у Европы нет ни денег, ни боеприпасов, чтобы воевать с Россией», — отметил Крук.

Дипломат высказал мнение, что Брюсселе надеются, что Трамп вскоре уйдет со своего поста. Европейцы фантазируют о том, как они покажут США, что Россия якобы слаба. При этом Крук подчеркнул, что поведение европейцев противоречит их собственным интересам.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что Германия, Польша и страны Балтии выступают против переговоров с Россией. По его словам, если такая ситуация сохранится в течение длительного времени, это может привести к серьезной напряженности внутри Европейского союза, так как «опасность прямой конфронтации с Россией неуклонно возрастает».

В свою очередь, американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что поддержка Западом участившихся атак на российские территории спровоцирует жесткий ответ Москвы.