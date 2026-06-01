03:54, 1 июня 2026Мир

На Западе раскрыли новый коварный план Европы в отношении России

Дипломат Крук: Евросоюз и Великобритания надеются вовлечь США в прямой конфликт с Россией
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Евросоюз и Великобритания надеются вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией после ухода президента США Дональда Трампа. К такому выводу пришел дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«У меня такое ощущение, что европейцы все поставили на Украину. Она стала смыслом существования Брюсселя. Все крутится вокруг Украины, для них существует только Украина. Но у Европы нет ни денег, ни боеприпасов, чтобы воевать с Россией», — отметил Крук.

Дипломат высказал мнение, что Брюсселе надеются, что Трамп вскоре уйдет со своего поста. Европейцы фантазируют о том, как они покажут США, что Россия якобы слаба. При этом Крук подчеркнул, что поведение европейцев противоречит их собственным интересам.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что Германия, Польша и страны Балтии выступают против переговоров с Россией. По его словам, если такая ситуация сохранится в течение длительного времени, это может привести к серьезной напряженности внутри Европейского союза, так как «опасность прямой конфронтации с Россией неуклонно возрастает».

В свою очередь, американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что поддержка Западом участившихся атак на российские территории спровоцирует жесткий ответ Москвы.

