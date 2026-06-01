Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:50, 1 июня 2026Наука и техника

В НАСА раскрыли пользу от сотрудничества с Россией

Гарсиа-Галан: Опыт совместной работы с Россией на МКС полезен для лунной миссии США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан в беседе с РИА Новости рассказал, что опыт многолетнего партнерства с Россией на Международной космической станции (МКС) оказался ценным для подготовки американской лунной миссии.

По его словам, за время совместной эксплуатации орбитального комплекса специалисты США переняли множество практических навыков и организационных решений.

Представитель НАСА подчеркнул, что десятилетия глобального сотрудничества в космосе стали фундаментальным ресурсом, который помогает оптимизировать подготовку к сложным долгосрочным экспедициям за пределы околоземной орбиты, включая создание базы на Луне.

Ранее НАСА анонсировало трехэтапный план по созданию обитаемой базы на поверхности Луны к 2032 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запад открыто готовится к войне». В Белоруссии заявили, что начало конфликта запланировано на 2030 год

    В Сенате США высказались о нынешнем преимуществе Ирана

    Избившая девочку-подростка в Москве женщина заявила об избиении лопаткой

    Врач рассказал о приводящих к инсульту привычках

    Россиянам рассказали об обязательных действиях с квартирой перед отпуском

    Тревел-блогер описал поездку на поезде в Индии фразой «ад, где нет места человеку»

    Сирийский президент позвонил Трампу с одним предложением

    Израиль попросил США одобрить расширение ударов по Бейруту

    Мощный удар российских авиабомб по укрепрайону ВСУ сняли на видео

    Россиянам рассказали о способах сэкономить на заграничном отдыхе у моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok