В НАСА раскрыли пользу от сотрудничества с Россией

Гарсиа-Галан: Опыт совместной работы с Россией на МКС полезен для лунной миссии США

Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан в беседе с РИА Новости рассказал, что опыт многолетнего партнерства с Россией на Международной космической станции (МКС) оказался ценным для подготовки американской лунной миссии.

По его словам, за время совместной эксплуатации орбитального комплекса специалисты США переняли множество практических навыков и организационных решений.

Представитель НАСА подчеркнул, что десятилетия глобального сотрудничества в космосе стали фундаментальным ресурсом, который помогает оптимизировать подготовку к сложным долгосрочным экспедициям за пределы околоземной орбиты, включая создание базы на Луне.

Ранее НАСА анонсировало трехэтапный план по созданию обитаемой базы на поверхности Луны к 2032 году.