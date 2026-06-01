Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 1 июня 2026Путешествия

Тревел-блогер описал поездку на поезде в Индии фразой «ад, где нет места человеку»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, проехался в сидячем вагоне поезда в Индии и описал опыт фразой «ад, где нет места человеку». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что, как только поезд коснулся перрона, внутри «началась бойня». Здоровые мужчины стали запрыгивать в вагон еще до полной остановки, расталкивая локтями всех, кто слабее. «Кто не умеет работать кулаками — тот стоит. Женщины, дети, старики — их словно не существует, если рядом нет сильного мужчины, готового захватить пространство», — ужаснулся он.

Материалы по теме:
Здесь распадаются пары, процветает антисанитария и поражают воображение дворцы. Чем манит, шокирует и разочаровывает Индия?
Здесь распадаются пары, процветает антисанитария и поражают воображение дворцы.Чем манит, шокирует и разочаровывает Индия?
26 марта 2025
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020

Путешественник добавил, что в его вагоне ехала пожилая женщина на костылях, которой пришлось стоять час, пока вокруг сидели здоровые мужчины, уткнувшиеся в телефоны. Когда она потеряла сознание и рухнула на пол, никто не отреагировал — ее просто прислонили к сиденью, чтобы она не мешала проходу. Позже пассажирка пришла в себя и так и осталась сидеть на полу.

«Никакого сострадания. Никакой иерархии ценностей, где старый или слабый имеет право на помощь. Только закон джунглей, прикрытый обрывками цивилизации. Мы едем в Индию за духовностью? За просветлением? Ха», — возмутился Тим.

По его словам, в этой стране нет духовности, а есть «бесконечная, изматывающая борьба за клочок пространства».

Ранее этот же тревел-блогер случайно стал свидетелем предсвадебного ритуала в Индии и описал его фразой «никакого алкоголя, никаких стриптизерш». Он признался, что увидел в происходящем больше достоинства, чем в большинстве мальчишников, на которых был.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запад открыто готовится к войне». В Белоруссии заявили, что начало конфликта запланировано на 2030 год

    В Сенате США высказались о нынешнем преимуществе Ирана

    Избившая девочку-подростка в Москве женщина заявила об избиении лопаткой

    Врач рассказал о приводящих к инсульту привычках

    Россиянам рассказали об обязательных действиях с квартирой перед отпуском

    Тревел-блогер описал поездку на поезде в Индии фразой «ад, где нет места человеку»

    Сирийский президент позвонил Трампу с одним предложением

    Израиль попросил США одобрить расширение ударов по Бейруту

    Мощный удар российских авиабомб по укрепрайону ВСУ сняли на видео

    Россиянам рассказали о способах сэкономить на заграничном отдыхе у моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok