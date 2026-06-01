Женщина встретила подростка в церкви, соблазнила его и попала под суд

В американском городе Финикс 28-летняя женщина предстала перед судом по обвинению в интимной связи с 15-летним подростком, с которым познакомилась в церкви. Об этом сообщает Fox 10 Phoenix.

Сапфир Розита Ховард была арестована 21 мая. По данным офиса шерифа округа Марикопа, женщина подружилась с семьей подростка после знакомства на церковном мероприятии в декабре и часто бывала в их доме. Как выяснило следствие, у Ховард и потерпевшего было несколько сексуальных контактов, в том числе в доме мальчика, а также во время поездки на горнолыжный курорт, организованный церковью. Согласно показаниям потерпевшего, женщина показывала ему свои откровенные фото.

В суде сторона обвинения заявила, что Ховард «охотилась» на подростка и в течение нескольких месяцев «обрабатывала» его. Ей предъявлены обвинения в сексуальном насилии и развратных действиях с несовершеннолетним. Суд установил залог в 100 тысяч долларов (около 8,7 миллиона рублей). Женщина отвергает обвинения.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из Техаса, которая совратила ученика в 2016 году. В течение года женщина насиловала его в школьной кладовке.