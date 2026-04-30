Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:04, 30 апреля 2026

Учительница год насиловала 11-летнего ученика в школьной кладовке

В США учительница совратила 11-летнего ученика в школьной кладовке
Алиса Дмитриева

Фото: Bexar County Sheriff's Office

В США арестовали учительницу из Техаса, которая совратила и изнасиловала ученика в 2016 году. Об этом сообщает Fox News.

46-летнюю Сесилию Мюллер, которая работала в городе Сан-Антонио, арестовали 27 апреля. Перед этим в полицию обратился 20-летний молодой человек. Он рассказал, что учился у Мюллер десять лет назад. По его словам, женщина выбрала себе любимчиков в классе, с которыми беседовала о любви и сексе, показывала им откровенные музыкальные видео, а однажды включила порнофильм. Кроме того, Мюллер предлагала детям целоваться друг с другом.

Мужчина также рассказал, что Мюллер отводила его в школьную кладовку, целовала и совершала с ним сексуальные действия. Женщина насиловала ученика в течение года, а затем попросила никому не рассказывать об этом. Полиция пытается связаться с другими пострадавшими.

Ранее в США дали 10 лет тюрьмы учительнице из Калифорнии, которая совратила 13-летнего ученика и изнасиловала его в своей машине. В переписке со школьником женщина утверждала, что бросила мужа ради него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok