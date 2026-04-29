Учительнице дали 10 лет тюрьмы за изнасилование 13-летнего школьника в машине

В США дали 10 лет тюрьмы учительнице из Калифорнии, которая совратила ученика и изнасиловала его в своей машине. Об этом сообщает New York Post.

44-летнюю Коллин Джо Матарико, которая работала учителем в школе имени Джона Берроуза в Лос-Анджелесе, арестовали в ноябре 2024 года. По данным следствия, женщина совратила 13-летнего школьника в классе, а затем вынудила его заняться сексом в своей машине. Кроме того, выяснилось, что женщина предоставляла пострадавшему марихуану.

В руки следователей попала переписка Матарико с подростком. В ней женщина заявляла, что бросила мужа ради подростка, и уверяла в готовности сесть в тюрьму, если их поймают. В понедельник, 27 апреля, бывшую учительницу приговорили к 10 годам тюрьмы за совращение и изнасилование ребенка. Ей навсегда запретили контактировать с пострадавшим.

Как сообщил корреспондент New York Post, услышав приговор, Матарико улыбнулась и покачала головой. Она не стала делать никаких заявлений. За все время заседания она только поздоровалась с судом и ответила «да» на вопрос, поняла ли она приговор.

Ранее в США 27-летнюю учительницу из штата Техас арестовали за непристойную переписку со школьниками. В полиции отказались назвать количество пострадавших.