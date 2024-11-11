Учительница совратила 13-летнего школьника в классе и занялась с ним сексом в машине

В США арестовали учительницу из штата Калифорния, которая совратила 13-летнего подростка. Об этом пишет KABC-TV.
В тюрьме оказалась 43-летняя Коллин Джо Матарико, которая работала учителем в одной из школ долины Сан-Фернандо. По данным следствия, женщина «совратила школьника в классе, а затем вынудила его заняться сексом в своей машине».
Кроме того, выяснилось, что женщина дала пострадавшему марихуану. Ее обвиняют по ряду тяжких статей. Название школы, где работала Матарико, а также имя пострадавшего не разглашаются.
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