Учительница совратила 13-летнего школьника в классе и занялась с ним сексом в машине

KABC-TV: в США учительница из Калифорнии совратила 13-летнего подростка

В США арестовали учительницу из штата Калифорния, которая совратила 13-летнего подростка. Об этом пишет KABC-TV.

В тюрьме оказалась 43-летняя Коллин Джо Матарико, которая работала учителем в одной из школ долины Сан-Фернандо. По данным следствия, женщина «совратила школьника в классе, а затем вынудила его заняться сексом в своей машине».

Кроме того, выяснилось, что женщина дала пострадавшему марихуану. Ее обвиняют по ряду тяжких статей. Название школы, где работала Матарико, а также имя пострадавшего не разглашаются.

Женщина находится под стражей, ей назначен залог в размере 1,3 миллиона долларов.

Ранее в США арестовали соцработницу из штата Колорадо, которая совратила ученика. Об отношениях женщины со школьником стало известно его родителям.

