Школьная соцработница занялась сексом с учеником

В США 28-летняя школьная социальная работница совратила ученика

В США арестовали соцработницу из штата Колорадо, которая совратила ученика. Об этом пишет The Denver Gazette.

Под стражу попала 28-летняя Хлоя Кастро из города Арвада. Женщина числилась социальным работником при местном школьном округе и помогала детям в трех школах.

Расследование против Кастро началось 29 октября. В полицию обратились родители несовершеннолетнего ученика и предоставили некие доказательства того, что соцработница занялась с ним сексом. Кастро арестовали и обвинили по статье об изнасиловании ребенка лицом, занимающим ответственное положение.

В данный момент она находится в неоплачиваемом отпуске, однако школьный округ «предпринимает действия по ее увольнению». В полиции считают, что пострадавший был единственной жертвой женщины. Расследование продолжается.

Ранее в США суд присяжных в штате Висконсин оправдал учительницу, которую обвиняли в совращении 14-летнего школьника. Женщина обвинил в совращении подростка из-за школьных слухов.

