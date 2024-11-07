Учительницу оправдали по делу о сексе с 14-летним учеником

В США учительницу оправдали по делу о совращении 14-летнего ученика

В США суд присяжных в штате Висконсин оправдал учительницу, которую обвиняли в совращении 14-летнего школьника. Об этом сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

В центре разбирательства оказалась 23-летняя Рэйчел Гудл, которая работала в средней школе города Ок-Крик. В 2023 году женщину обвинили в том, что она якобы занялась сексом с учеником в школьном классе. Во время двух внутренних расследований Гудл и подросток отрицали сексуальную связь. Его родители также заявили, что «не думают, что между ними что-то было».

Уголовное дело было основано на видео с камер наблюдения, которое запечатлело, как Гудл и школьник вошли в ее класс и провели там около 50 минут. Кроме того, по школе ходили слухи об отношениях учительницы с подростком. При этом в классе их застал уборщик, открывший дверь ключом. Он не заметил ничего предосудительного и «принял их за мать и сына, потому что между ними не было никакой романтики».

При этом во время третьего расследования школьник заявил, что занимался сексом с Гудл в классе, но якобы боялся признаться. Однако никаких доказательств этому не нашлось, и женщину оправдали. Ей грозило до 46 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что учительницу из штата Висконсин, которая изнасиловала 12-летнего школьника, обвинили в еще одном подобном преступлении. Согласно новым данным, она совратила 14-летнего подростка на парковке.

