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02:00, 31 июля 2023Из жизни

Учительница занялась сексом со школьником в своем классе и попала под суд

Daily Star: в США учительница занялась сексом со школьником и попалась полиции

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

22-летняя Рэйчел Гудл, работавшая учительницей в средней школе Oak Creek High School в американском городе Ок-Крик, штат Висконсин, занялась сексом с учеником и попала под суд. Об этом сообщает Daily Star.

После того как коллегам Гудл стало известно о близких отношениях между ней и подростком, в школе было проведено внутреннее расследование. Сотрудники школы просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли кадры, которые подтвердили, что учительница проводила вместе со школьником необычно много времени. Кроме того, одна из записей свидетельствовала, что она сидела рядом с учеником на школьном спортивном мероприятии. Заподозрив неладное, коллеги Гудл обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще одну запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как Гудл вместе с подростком заходит в свой класс и закрывает за собой дверь. Учительница и юноша вышли из кабинета через 53 минуты. Полиция допросила подростка, и тот подтвердил, что в это время занимался сексом с учительницей.

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Учительнице предъявили два обвинения: в сексуальном насилии над ребенком в возрасте до 16 лет и в сексуальном насилии над учеником со стороны сотрудника школы. Гудл предстанет перед судом 11 августа. В случае вынесения обвинительного приговора ей грозит тюремное заключение на срок более 40 лет.

Ранее сообщалось, что 27-летний Дэвид Хармс из Великобритании совратил 45 детей, выдавая себя за модельного агента. Мужчина знакомился с детьми в возрасте от 6 до 15 лет в сети, прикидываясь модельным агентом по имени Джесс, который, по его словам, работал с известными брендами одежды.

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    Алиса Удовик
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