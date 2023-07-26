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02:06, 26 июля 2023Из жизни

Выдававший себя за модельного агента мужчина совратил 45 детей

В Великобритании мужчина совратил 45 детей, выдавая себя за модельного агента

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

27-летний Дэвид Хармс из Великобритании совратил 45 детей, выдавая себя за модельного агента. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее Хармс был осужден за преступления против половой неприкосновенности детей. В мае 2016 года мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, однако в феврале 2019 года он был досрочно освобожден из тюрьмы. Несмотря на это, Хармс продолжил совершать преступления. В период с июля 2019 года по февраль 2020 года он совершил 88 преступлений сексуального характера в отношении детей.

Мужчина знакомился с детьми в возрасте от 6 до 15 лет в сети, прикидываясь модельным агентом по имени Джесс, который, по его словам, работал с известными брендами одежды. В других случаях он выдавал себя за мальчика по имени Алекс или Джейден. Более чем за полгода Хармс совершил 39 сексуальных преступлений в Великобритании и шесть — в США.

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18 мая 2023 года Хармсу, который уже находился в тюрьме, пришла повестка в суд. Его обвинили в хранении, изготовлении и распространении непристойных изображений, подстрекательстве ребенка к сексуальным действиям, сексуальной связи с ребенком и сексуальных действиях в присутствии ребенка.

Мужчина признал свою вину. Ожидается, что ему вынесут приговор 5 сентября.

Ранее сообщалось, что 30-летняя учительница из Великобритании попала за решетку за сексуальные преступления в отношении ребенка. Отмечается, что учительница совратила девочку младше 13 лет.

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    Алиса Удовик
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