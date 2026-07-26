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03:33, 26 июля 2026 (обновлено: 03:38, 26 июля 2026)Мир

Заявление премьера повергло японцев в шок

Премьер Японии Такаити заявила, что спит не более трех часов в сутки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Altaf Hussain / Reuters

Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что с момента вступления в должность она спит не более трех часов в сутки, шокировало жителей страны и спровоцировало дискуссию о балансе между работой и личной жизнью и о вреде недосыпа. Об этом сообщает The New York Times.

В опубликованном на странице в социальной сети X посте Такаити заявила, что в выходные дни с начала июля «боролась с кипами документов» с раннего утра до поздней ночи. По ее словам, с момента вступления на пост премьера «ноль-три часа сна стали нормой» для нее. В национальный праздник 20 июля она впервые за долгое время смогла поспать пять часов.

Японский депутат от оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» Тору Кунисигэ обеспокоился, что отсутствие полноценного сна у Такаити может «представлять угрозу для национального антикризисного управления». Он также указал, что длительное недосыпание ухудшает способность суждения и сравнил его с состоянием опьянения.

Ранее в Токио заметили новый автомобиль японского премьера. Журналисты выяснили, что глава правительства Японии Санаэ Такаити отказалась от седана Century в пользу внедорожника с той же эмблемой феникса, продолжив сложившуюся традицию. Машину премьер-министра сопровождала небольшая группа седанов Lexus LS прошлого поколения.

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