В Британии оценили будущее отношений с Россией

Экс-посол Британии Мюррей: Лондон не откажется от конфронтации с Россией в ближайшее время

Шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в беседе с РИА Новости заявил, что Лондон не откажется от конфронтации с Россией в ближайшее время.

«Все это настолько глубоко укоренилось в британском истеблишменте, в системе капитализма Великобритании и в интересах военно-промышленного комплекса. Политическая система становится все более авторитарной», — отметил он. По его мнению, британские политики являются марионетками миллиардеров и не управляют страной.

«При нынешней системе русофобия, к сожалению, стала своего рода необходимым элементом идеологии, на которой держится государство», — заявил он.

Ранее Мюррей заявил, что западные государства ведут прокси-войну с Россией на Украине. По его словам, ракеты, которые сейчас пытаются атаковать российскую территорию, производятся в США, а в перспективе часть из них будет производиться в Британии и Германии.