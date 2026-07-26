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04:23, 26 июля 2026Бывший СССР

Пленный из ВСУ описал службу в полку «Скала» словами «10 дней жизни»

Пленный из ВСУ Богатырев назвал службу в полку «Скала» «10 днями жизни»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшийся в российский плен, назвал службу в полку «Скала» «10 днями жизни», так как он несет большие и частые потери личного состава. Слова солдата передает ТАСС.

«Подразделение создано, чтобы заткнуть дыры на фронте, как мясом. Это просто штурмы, поэтому туда берется неограниченное количество людей. Подразделение называют "10 днями жизни", потому что только приехал, через 10 дней уже родным приходят письма о без вести пропавших», — рассказал мужчина.

Он отметил, что служба в этом полку похожа на концлагерь — иногда людей выкидывали избитыми на мороз. Кроме того, «Скалу» используют для запугивания мобилизованных — в военкомате им угрожают, что отправят служить именно в этот полк. Как пояснил Богатырев, чаще всего в этом полку оказываются либо провинившиеся, либо те, кто оказал сопротивление при силовой мобилизации. Также туда могут попасть наркоманы после тюрем, которых вряд ли бы забрала другая часть.

Ранее сообщалось, что украинских солдат пытают в полку «Скала».

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