МИД Ирана пригрозил Киеву ответом за атаку на торговое судно в Каспийском море

Украина в субботу, 25 июля, атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Исламской республики.

Отмечается, что в результате нападения на судне случился взрыв, жертвой стал один моряк и еще один получил ранения.

Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны МИД Ирана

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе Азовского моря. После удара ВСУ были повреждены два судна, с обоих эвакуировали экипаж.

Иран вызвал украинского дипломата

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море.

Дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста в связи с ударом ВСУ по торговому судну.

В МИД заявили, что исламская республика будет защищать свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа посягательства на жизнь и имущество своих граждан.

Иран пригрозил ответом

Иран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на торговое судно в Каспийском море, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны МИД Ирана

В иранском МИД подчеркнули, что ответственность за последствия ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.

В марте Иран предупредил Украину о серьезных последствиях поддержки Израиля в военном конфликте на Ближнем Востоке.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский ответил на предупреждение Ирана и заявил, что Киев не опасается угроз от Тегерана.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что украинский лидер окажется законной целью для ударов Ирана после угроз Тегерану и помощи Израилю. Он отметил, что глава Украины зарабатывает себе врагов, забывая о том, что Иран успешно отражает атаки Соединенных Штатов и Израиля, вынуждая их терпеть убытки.

