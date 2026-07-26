Украина в субботу, 25 июля, атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Исламской республики.
Отмечается, что в результате нападения на судне случился взрыв, жертвой стал один моряк и еще один получил ранения.
Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе Азовского моря. После удара ВСУ были повреждены два судна, с обоих эвакуировали экипаж.
Иран вызвал украинского дипломата
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море.
Дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста в связи с ударом ВСУ по торговому судну.
В МИД заявили, что исламская республика будет защищать свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа посягательства на жизнь и имущество своих граждан.
Иран пригрозил ответом
Иран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на торговое судно в Каспийском море, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны
В иранском МИД подчеркнули, что ответственность за последствия ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.
В марте Иран предупредил Украину о серьезных последствиях поддержки Израиля в военном конфликте на Ближнем Востоке.
Тогда президент Украины Владимир Зеленский ответил на предупреждение Ирана и заявил, что Киев не опасается угроз от Тегерана.
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что украинский лидер окажется законной целью для ударов Ирана после угроз Тегерану и помощи Израилю. Он отметил, что глава Украины зарабатывает себе врагов, забывая о том, что Иран успешно отражает атаки Соединенных Штатов и Израиля, вынуждая их терпеть убытки.