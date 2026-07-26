МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины

МИД Ирана вызвал украинского дипломата после атаки ВСУ на судно в Каспийском море

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море, об этом сообщает Press TV.

Отмечается, что дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по иранскому торговому судну.

В МИД заявили, что исламская республика будет защищать свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа посягательства на жизнь и имущество своих граждан.

Украина в субботу, 25 июля, атаковала иранское торговое судно в Каспийском море.