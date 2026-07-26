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00:53, 26 июля 2026Мир

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины

МИД Ирана вызвал украинского дипломата после атаки ВСУ на судно в Каспийском море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CENTCOM / Handout / Reuters

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море, об этом сообщает Press TV.

Отмечается, что дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по иранскому торговому судну.

В МИД заявили, что исламская республика будет защищать свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа посягательства на жизнь и имущество своих граждан.

Украина в субботу, 25 июля, атаковала иранское торговое судно в Каспийском море.

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