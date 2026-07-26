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01:43, 26 июля 2026Бывший СССР

В Запорожской области назвали удар по Кирилловке частью плана Запада

Патаман назвал удар по Кирилловке частью плана Запада по легализации убийств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по турбазам Кирилловки на Запорожье является частью плана Запада по легализации убийств мирных людей. Об этом заявил представитель общественной организации «Всемирный русский народный собор» Александр Патаман. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил об обстрелах рынка в Токмаке, а также больниц и школьных автобусов.

«Это продолжение реализации плана западных союзников Киева по снижению "порога бесчеловечности" в обществе в ходе ведения военных действий в мире», — указал эксперт.

По мнению специалиста, западные партнеры Киева действуют идентично в других частях света.

ВСУ атаковали турбазы в Кирилловке в ночь на 25 июля.

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