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01:11, 26 июля 2026 (обновлено: 01:14, 26 июля 2026)Мир

Мощный пожар охватил нефтяное месторождение в Ираке после взрывов

PressTV: На нефтяном месторождении Джамбур в Ираке после взрывов вспыхнул пожар

Кадр: Соцсети

Мощный пожар охватил нефтяное месторождение Джамбур в Ираке, об этом сообщает Press TV в соцсети X.

На место прибыли несколько пожарных машин в попытке потушить возгорание. На территории месторождения продолжается пожар, охвативший склады и резервуары с топливом. Причины происшествия на данный момент неизвестны.

Ранее стало известно об атаке на консульство США в Ираке. В ночь на 18 июля системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся атаковать консульство США в иракском Эрбиле.

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