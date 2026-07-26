Мощный пожар охватил нефтяное месторождение в Ираке после взрывов

PressTV: На нефтяном месторождении Джамбур в Ираке после взрывов вспыхнул пожар

Мощный пожар охватил нефтяное месторождение Джамбур в Ираке, об этом сообщает Press TV в соцсети X.

На место прибыли несколько пожарных машин в попытке потушить возгорание. На территории месторождения продолжается пожар, охвативший склады и резервуары с топливом. Причины происшествия на данный момент неизвестны.

Ранее стало известно об атаке на консульство США в Ираке. В ночь на 18 июля системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся атаковать консульство США в иракском Эрбиле.

