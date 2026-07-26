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01:17, 26 июля 2026 (обновлено: 01:19, 26 июля 2026)Мир

МИД Ирана предупредил Украину об ответе на удар по судну

МИД Ирана предупредил Украину о праве на ответ за удар по судну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Иран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на торговое судно в Каспийском море. Об этом предупредило иранское Министерство иностранных дел (МИД) в Telegram.

«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», — заявили в ведомстве.

В иранском МИД подчеркнули, что ответственность за последствия ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море. Отмечается, что дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому судну.

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