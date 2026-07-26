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01:21, 26 июля 2026Культура

Кэти Перри возмутилась использованием ее песни для видео с ударами по Ирану

Кэти Перри возмутилась, что Белый дом использовал ее песню для видео с ударами по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кэти Перри

Кэти Перри. Фото: Stefano Dalle Luche / Global Look Press

Американская певица Кэти Перри возмутилась тем, что Белый дом использовал ее песню Firework («Фейерверк») для видео с военными ударами, предположительно, по иранским объектам. Свое негодование она выразила на странице в соцсети Х.

Речь идет о ролике с военными ударами, который сопровождается треком Кэти Перри, а также надписью «Иран предупрежден». Перри отметила, что потрясена и возмущена тем, что песня появилась в аккаунте Белого дома.

«Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал, и я ни в коем случае не оправдываю это», — указала исполнительница. Она подчеркнула, что ее музыка призвана «объединять людей, а не прославлять войну».

Ранее наряд Кэти Перри на церемонии открытия чемпионата мира по футболу сравнили с хула-хупом.

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