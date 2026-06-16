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09:09, 16 июня 2026Ценности

Наряд Кэти Перри на церемонии открытия чемпионата мира по футболу сравнили с хула-хупом

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gary Vasquez / Imagn Images / Reuters

Наряд американской певицы Кэти Перри на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 сравнили с хула-хупом в сети. Кадры и комментарии публикует Page Six.

41-летняя исполнительница вышла на сцену в серебристом платье Stella McCartney FW26 Ready-to-Wear из мишуры. При этом юбка изделия имела круглый каркас, создавая необычный силуэт и расширяясь в области бедер. Помимо этого, звезда надела прозрачные босоножки.

Певица исполнила перед публикой песню Wonder из своего альбома 2024 года «143».

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Пользователи сети раскритиковали образ знаменитости в комментариях под материалом. «Что со встроенным хула-хупом?», «Она одета как командный модуль "Аполлона"», «Зачем она надела абажур?» — написали они.

В апреле в сети обсудили кадры с отдыха Кэти Перри и 54-летнего Трюдо на Coachella. 54-летний политик и 41-летняя исполнительница посетили выступление певца Джастина Бибера. Они танцевали, обнимались, гуляли, держась за руки, и перекусывали на бордюре.

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