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06:03, 1 августа 2026 (обновлено: 06:11, 1 августа 2026)Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали причины сыпи после пребывания на солнце

Дерматолог Шухман: Сыпь после пребывания на солнце — это не аллергия, а фотодерматоз
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

В большинстве случаев сыпь после пребывания на солнце — это не аллергия, а фотодерматоз, предупредила врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что кожа слишком остро реагирует на ультрафиолет, и первые симптомы могут проявиться уже через несколько часов.

«Многие уверены, что страдают от аллергии на солнце. Однако в большинстве случаев речь идет не об аллергии в привычном понимании, а о фотодерматозах — группе заболеваний, при которых кожа слишком остро реагирует на ультрафиолетовое излучение. Первые симптомы обычно появляются через несколько часов или на следующий день после пребывания на солнце: покраснение, мелкая сыпь, пузырьки или бляшки, сопровождающиеся сильным зудом и жжением», — пояснила врач.

По ее словам, самая распространенная форма — полиморфный фотодерматоз. Он чаще возникает весной или в начале лета, когда кожа после зимы впервые сталкивается с интенсивным ультрафиолетом. При постепенном увеличении времени пребывания на солнце симптомы могут уменьшаться — это естественная адаптация. Однако существуют и более опасные варианты, предупредила специалист. Солнечная крапивница развивается буквально за несколько минут: появляются волдыри и выраженный зуд. Кроме того, некоторые лекарства, эфирные масла, косметика и даже сок растений вроде борщевика или сельдерея способны резко повысить чувствительность кожи к солнцу, и обычная прогулка может закончиться сильным ожогом.

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При появлении сыпи Шухман рекомендовала немедленно уйти с солнца, принять прохладный душ и отказаться от дальнейшего пребывания под прямыми лучами. При выраженном зуде допускается прием современных антигистаминных препаратов, а гормональные кремы следует использовать только по назначению врача. Поводом для срочного обращения к дерматологу являются первые в жизни подобные высыпания, обширное поражение кожи, повышение температуры, ухудшение самочувствия или развитие реакции на фоне приема лекарств.

«Основа профилактики — защита от ультрафиолета. Ежедневно используйте средства с SPF не ниже 30, а при чувствительной коже — SPF 50, обновляя защиту каждые два часа и после купания. При правильной профилактике и своевременном лечении фотодерматоз хорошо поддается контролю. Главное — не игнорировать первые симптомы и не заниматься самолечением», — заключила дерматолог.

Ранее врач-косметолог, дерматолог «СМ-Клиника» Ирина Троицкая предупредила, что активное пребывание на солнце способно всего за две недели заметно состарить кожу, усилив процессы фотостарения. Не менее опасно оказалось и обезвоживание, добавила она. Жара, ветер, морская вода и кондиционированный воздух способствуют активной потере влаги, из-за чего кожа становится сухой, появляются мелкие морщины.

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