Изменение цены товара на маркетплейсах несколько раз за день объяснили

Логист Киселев: Цена на маркетплейсах может меняться несколько раз в день из-за спроса

Цена одного и того же товара на маркетплейсе может меняться несколько раз в течение суток, рассказал ведущий специалист по операционной эффективности, управлению цепочками поставок и оптимизации масштабных бизнес-процессов в логистике и электронной коммерции Игорь Киселев. Колебания стоимости он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, происходит это из-за работы алгоритмов динамического ценообразования. Так, современные интернет-магазины автоматически корректируют стоимость товаров в режиме реального времени. Дело в том, что алгоритмы анализируют спрос, цены конкурентов, остатки на складах, условия доставки и другие параметры. Поэтому цена, которую покупатель видел утром, уже через несколько часов или даже минут может измениться, пояснил Киселев.

Маркетплейсы сегодня — это сложнейшие экосистемы, управляемые искусственным интеллектом. Алгоритм динамического ценообразования реагирует на изменения рынка быстрее, чем человек успевает моргнуть Игорь Киселев логист

Главным фактором эксперт назвал поведение покупателей. Так, если товар начинают чаще просматривать, добавлять в корзину или заказывать, система может автоматически повысить цену. При снижении спроса стоимость, наоборот, может уменьшиться, чтобы стимулировать продажи.

Киселев отметил, что на цену влияет не только интерес покупателей, но и работа логистики. За витриной маркетплейса стоят склады, сортировочные центры, курьеры и пункты выдачи, поэтому алгоритмы учитывают наличие товара на ближайшем складе, стоимость доставки, сроки обработки заказа и нагрузку на фулфилмент.

«На крупных маркетплейсах цена все чаще становится инструментом синхронизации спроса, складских остатков и возможностей логистики. Алгоритмы учитывают не только поведение покупателя, но и физические ограничения цепочки поставок», — рассказал эксперт.

По словам собеседника «Ленты.ру», разные категории товаров дорожают и дешевеют по разным причинам. У техники цена часто зависит от курса валют и действий конкурентов, у одежды и сезонных товаров — от календаря и остатков, у продуктов и косметики — от срока годности, а у крупногабаритных товаров — от стоимости доставки.

Чтобы не переплачивать, Киселев рекомендовал не покупать товары без необходимости сразу, сравнивать стоимость на нескольких площадках и проверять цену в разное время суток. Если товар не нужен срочно, его можно добавить в корзину и подождать один-два дня: некоторые продавцы возвращают сомневающегося покупателя пуш-уведомлениями, купонами или временной скидкой.

Ранее Центральный банк (ЦБ) России предложил обязать маркетплейсы присоединиться к борьбе с мошенниками. Цифровые платформы хотят привлечь к противодействию переводам денежных средств без добровольного согласия клиента.