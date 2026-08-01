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07:04, 1 августа 2026 (обновлено: 07:07, 1 августа 2026)Бывший СССР

Украину обвинили в передаче оружия в горячие точки

Мирошник: Украина передает оружие в горячие точки Азии, Ближнего Востока и Африки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, кому Украина передает часть поставленного вооружения. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что сейчас Украина является одним из крупнейших хабов нелегальной торговли оружием, которое Киев получает от западных партнеров. «Через "украинский хаб" вооружение поступает в горячие точки в Африке, Азии, на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью перешли на западное вооружение. Он также добавил, что оружие, которое Киеву поставляет Запад, — винтовки М-16, М-14 старого образца — не является эффективным.

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