ВСУ начали маскировать беспилотники под птиц

Боец Воган: ВСУ маскируют дроны самолетного типа под птиц с машущими крыльями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали маскировать беспилотники самолетного типа под птиц. Об этом рассказал техник 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск «Запад» с позывным Воган, пишет ТАСС.

Как отметил российский боец, особенно участились случаи маскировки «Хорнетов» под птиц в тылу. По его словам, такой беспилотник крайне сложно заметить. «Грубо говоря, летит птица, парит. Ты смотришь: "О, самолет!" <…> Потом раз — он крыльями замахал», — сказал Воган.

Он также поделился деталями логистики, усложнившейся из-за дронов ВСУ. Боеприпасы и другие грузы подвозят на грузовиках не ближе, чем на 40 километров к линии боевого соприкосновения. Следующие 20 километров грузы транспортируют на менее габаритном транспорте, например, на багги «Улан» и «буханках». Далее грузы доставляют пешком или на квадроциклах.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что ВСУ полностью перешли на вооружение западных стран. По его словам, единственная советская разработка, которая по-прежнему «в цене» на Украине — это автомат Калашникова.