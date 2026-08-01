РИА Новости: В России обнаружили неизвестный науке минерал дороже золота

В России обнаружили неизвестный науке минерал дороже золота. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

Минерал был найден в Кировском руднике Хибинского массива и назван «Кольский ашкрофтин». В его состав входит редкоземельный элемент иттрий.

«Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», — уточнили в ведомстве.

За налет на породе средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что существенно превосходит стоимость золота. Структура найденного кристалла является одной из самых сложных среди известных науке на сегодняшний день.

Ранее ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что металлический астероид на Луне может стоить около квадриллиона долларов. Один километровый металлический астероид, когда-то в древности упавший на Луну, может содержать металлы, редкоземельные элементы и элементы платиновой группы на указанную сумму.

