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11:05, 30 июня 2026Наука и техника

Стоимость лунного астероида в России оценили в квадриллион долларов

Астроном Язев: Металлический астероид на Луне может стоить квадриллион долларов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / РИА Новости

Металлический астероид на Луне может стоить около квадриллиона долларов, заявил ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

По словам астронома, «среди российских исследователей есть мнение, что один километровый металлический астероид, когда-то в древности упавший на Луну, может содержать металлы, редкоземельные элементы и элементы платиновой группы на сумму порядка одного квадриллиона долларов».

По оценке специалиста, подобных астероидов на спутнике Земли немало, а добыча ресурсов на Луне может стать экономически целесообразной через пару десятилетий.

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Ранее Язев заметил, что основная версия ученых заключается в том, что Тунгусское космическое тело на самом деле было не метеоритом, а фрагментом ядра кометы.

В 2016 году Генассамблея ООН постановила отмечать День астероида 30 июня, в годовщину падения Тунгусского метеорита.

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