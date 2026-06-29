30 июня в мире отмечают День астероида. День рождения празднует известный боксер Майк Тайсон. У активных пользователей соцсетей — «профессиональный» праздник. «Лента.ру» рассказывает, какие еще торжества приходятся на 30 июня, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России и мире

День астероида

В 2016 году Генассамблея ООН постановила отмечать День астероида 30 июня, в годовщину падения Тунгусского метеорита. Цель дня — рассказать людям о том, как стоит действовать в критических ситуациях и какие меры должны принимать правительства стран для минимизации последствий возможного столкновения с астероидом.

Падение Тунгусского метеорита в 1908 году стало самым крупным столкновением Земли с астероидом за всю историю наблюдений. Тогда в Сибири случился сверхмощный взрыв космического объекта неустановленной природы. На площади более двух тысяч километров были повалены деревья, несколько дней наблюдалось свечение неба и облаков на территории от Атлантики до центральной Сибири.

Фото: Globallookpress.com

Международный день парламентаризма

30 июня 1889 года в Париже прошла первая международная конференция Межпарламентского союза — самого крупного и старейшего объединения парламентариев в мире. Это событие стало отправной точкой истории международного парламентаризма.

По мнению ООН, сильные парламенты — это основа демократии. Они отражают мнение народа, принимают законы и выделяют средства на их реализацию. Сейчас из 193 государств-членов ООН в 79 странах действует двухпалатная система, в 114 странах — однопалатная. В соответствии с Конституцией, парламент Российской Федерации (Федеральное собрание) является представительным и законодательным органом, состоящим из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы.

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

Какие еще праздники отмечают в мире 30 июня

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Минюста РФ;

День независимости Конго;

День экономиста в Республике Беларусь;

Всемирный день социальных сетей.

Какой церковный праздник 30 июня

День памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Братья Мануил, Савел и Исмаил жили в IV веке и происходили из знатной персидской семьи. Мать-христианка крестила их и воспитала в вере. Поступив на военную службу, они стали послами персидского царя. Братья должны были заключить мирный договор с римским императором Юлианом Отступником, но отказались участвовать в языческих обрядах. За это их бросили в темницу и подвергли мукам. Согласно преданию, когда тела святых сжигали, началось землетрясение, и земля приняла их останки, но вскоре вернула нетленные мощи по молитве других христиан.

В народном календаре этот день называется Мануил-солнцестой. Предки верили, что в это время солнце застывает в зените, а после Мануила начинается самый бурный рост растений.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 июня

День памяти священномученика Аверкия Северовостокова;

День памяти исповедника Максима (Попова), иеромонаха;

День памяти мученицы Пелагии Балакиреевой.

Приметы на 30 июня

Радуга вечером — к ясной погоде;

Красный закат предвещает непогоду;

Если чихают животные — также к ненастью;

Яркий рассвет обещает богатый урожай;

Если дождевые черви выползли на поверхность, будет ливень.

Кто родился 30 июня

Майк Тайсон (60 лет)

Фото: Peter Jones / Reuters

Майк Тайсон — один из самых известных боксеров мира. В 1987-1990 годах он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. За годы карьеры Тайсон участвовал в шести из десяти самых дорогих боев мира и установил множество рекордов, некоторые из которых не побиты до сих пор. Например, нанес 9 нокаутов менее чем за минуту. В 2005-м Майк Тайсон завершил карьеру.

Американский пловец 23 раза побеждал на Олимпиаде и 26 раз — на чемпионате мира. Фелпс установил 37 мировых рекордов. Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2012 в Лондоне, но позже он отобрался на Игры в Рио-де-Жанейро. Там спортсмен выиграл 6 медалей и окончательно ушел из плавания.

Кто еще родился 30 июня