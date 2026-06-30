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03:20, 30 июня 2026Наука и техника

Профессор раскрыл тайну Тунгусского метеорита

Профессор Язев: Тунгусский метеорит в действительности был осколком кометы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Основная версия ученых заключается в том, что Тунгусское космическое тело на самом деле было не метеоритом, а фрагментом ядра кометы. Об этом журналистам РИА Новости рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

Ключевая гипотеза ученых заключается в том, что к Земле в действительности приблизился и взрывообразно испарился в ее атмосфере фрагмент ледяного ядра кометы, подчеркнул он.

«Поиски осколков Тунгусского метеорита, как известно, ни к чему не привели», — напомнил профессор. По его словам, осколок ядра кометы при скорости падения не менее 20 километров в секунду прогрелся до многих тысяч градусов и на высоте 5-10 километров от поверхности Земли превратился в раскаленный пар.

Как подсчитали эксперты, Тунгусское космическое тело высвободило энергию, равную взрыву мощностью 10-15 мегатонн тротила. Это значение можно сопоставить со взрывом примерно тысячи таких бомб, которую США сбросили на Хиросиму.

В 2016 году Генассамблея ООН постановила отмечать День астероида 30 июня, в годовщину падения Тунгусского метеорита. Его падение, произошедшее в 1908 году, стало самым крупным столкновением Земли с астероидом за всю историю наблюдений.

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