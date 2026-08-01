Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:10, 1 августа 2026 (обновлено: 07:12, 1 августа 2026)Россия

Более 20 БПЛА атаковали Ростовскую область

Слюсарь: В ночь на 1 августа более 20 БПЛА попытались ударить по Ростовской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 1 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Ростовской области. Противник запустил по региону более 20 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram.

«Уничтожено более двух десятков БПЛА в городе Таганрог и четырех районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском», — говорится в сообщении.

Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала и будет уточняться в дальнейшем. Он также подчеркнул, что в регионе по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России поразили оборонные заводы в Киеве. Всю ночь в столице Украины гремели взрывы. Что еще известно?
    Более 20 БПЛА атаковали Ростовскую область
    Названы способы защититься от комаров
    Украину обвинили в передаче оружия в горячие точки
    ВСУ начали маскировать беспилотники под птиц
    Изменение цены товара на маркетплейсах несколько раз за день объяснили
    Штурмовую группу ВСУ уничтожили у Великого Прикола
    Стало известно о переброске ВСУ в Черниговскую область для накопления резервов
    Россия отказалась платить взнос Агентству по ядерной энергии ОЭСР
    Немецкий журналист объяснил смысл удара по заводу американской компании в Киеве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok