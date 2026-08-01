Более 20 БПЛА атаковали Ростовскую область

Слюсарь: В ночь на 1 августа более 20 БПЛА попытались ударить по Ростовской области

В ночь на 1 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Ростовской области. Противник запустил по региону более 20 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram.

«Уничтожено более двух десятков БПЛА в городе Таганрог и четырех районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском», — говорится в сообщении.

Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала и будет уточняться в дальнейшем. Он также подчеркнул, что в регионе по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву.