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05:03, 1 августа 2026Россия

Вблизи Москвы сбили четыре БПЛА

Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города. Собянин не уточнил, где именно упали обломки, а также есть ли повреждения или пострадавшие.

Столичный аэропорт Жуковский после полуночи дважды приостанавливал работу, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

В ночь на 31 июля средства ПВО сбили над регионами России 371 украинский беспилотник. Под удар попали 11 российских регионов.

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