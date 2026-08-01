Вблизи Москвы сбили четыре БПЛА

Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города. Собянин не уточнил, где именно упали обломки, а также есть ли повреждения или пострадавшие.

Столичный аэропорт Жуковский после полуночи дважды приостанавливал работу, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

В ночь на 31 июля средства ПВО сбили над регионами России 371 украинский беспилотник. Под удар попали 11 российских регионов.