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09:11, 31 июля 2026 (обновлено: 09:27, 31 июля 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление после ударов ВСУ по складам российских компаний

В ночь на 31 июля средства ПВО сбили над регионами России 371 украинский БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В ночь на пятницу, 31 июля, средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 371 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом говорится в заявлении Минобороны, которое ведомство выпустило в Telegram после ночных ударов по складам российских компаний.

Как рассказали в министерстве, под удар попали 11 российских регионов, среди которых Дагестан, Татарстан, Волгоградская, Тульская, Ростовская области и Краснодарский край. Также система ПВО сработала над акваториями Черного и Азовского морей.

Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее в Wildberries сообщили о возгорании склада в Волгограде из-за украинских БПЛА. Кроме того, власти объявили об ударе по логистическому центру в Зеленодольске в Татарстане.

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