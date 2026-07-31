В ночь на 31 июля средства ПВО сбили над регионами России 371 украинский БПЛА

В ночь на пятницу, 31 июля, средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 371 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом говорится в заявлении Минобороны, которое ведомство выпустило в Telegram после ночных ударов по складам российских компаний.

Как рассказали в министерстве, под удар попали 11 российских регионов, среди которых Дагестан, Татарстан, Волгоградская, Тульская, Ростовская области и Краснодарский край. Также система ПВО сработала над акваториями Черного и Азовского морей.

Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее в Wildberries сообщили о возгорании склада в Волгограде из-за украинских БПЛА. Кроме того, власти объявили об ударе по логистическому центру в Зеленодольске в Татарстане.