Турция предложила начать переговоры по Украине

Турция уведомила Россию и Украину о готовности начать новый раунд переговоров

Турция уведомила власти России и Украины о готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на турецкой территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.

«Анкара передала Москве и Киеву свои месседжи о готовности организовать переговоры по Украине в Турции в кратчайшие сроки», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами стран Запада, чтобы придать новый импульс переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что Анкара продолжает контактировать со всеми заинтересованными сторонами и выступает за возвращение Москвы и Киева к прямому переговорному процессу.