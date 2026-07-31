Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:31, 31 июля 2026 (обновлено: 10:39, 31 июля 2026)Россия

Украина атаковала дронами российские регионы. Атаке подверглись заводы и логистические центры в тысяче километров от границы

ВСУ с помощью БПЛА атаковали склады и НПЗ В Татарстане
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Республику Татарстан. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и склады в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев уточнил, что ВСУ атаковали логистический центр. Атака была успешно отражена. Повреждений при ударе не зафиксировано, никто из жителей города не пострадал.

Кроме того, ВСУ совершили налет на порт Каспийска в Дагестане, где находится база Каспийской флотилии.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за атаки в Волгограде возникло возгорание

На предприятии топливно-энергетического комплекса в Волгограде началось возгорание после атаки ВСУ, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Кроме того, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе.

Повреждения зафиксировали и на складских помещениях в Дзержинском районе. Бочаров подчеркнул, что пятерых пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries возникло возгорание.

Фото: Leah Millis / Reuters

Как сообщили в Минобороны, в ночь на 31 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 371 БПЛА. Под удар попали 11 российских регионов, среди которых Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край. Помимо этого, система ПВО сработала над акваторией Черного и Азовского морей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина атаковала дронами российские регионы. Атаке подверглись заводы и логистические центры в тысяче километров от границы
    В России сделали заявление о сроках завершения СВО
    Резкие вопросы журналистов болеющей раком Лерчек попали на видео
    Балтфлот России принял «Валентина Рыкова»
    Маск высмеял массовый прорыв границы Испании мигрантами
    Продажи машин «большой немецкой тройки» рухнули из-за Китая и США
    Москвичи оказались самыми вежливыми в одном вопросе
    К армянскому оппозиционеру пришли с обысками
    Оставшаяся без ноги российская зоозащитница вернулась к спасению медведей и потеряла руку
    Названо число проникших за сутки в испанскую Сеуту мигрантов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok