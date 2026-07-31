Украина атаковала дронами российские регионы. Атаке подверглись заводы и логистические центры в тысяче километров от границы

ВСУ с помощью БПЛА атаковали склады и НПЗ В Татарстане

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Республику Татарстан. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и склады в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев уточнил, что ВСУ атаковали логистический центр. Атака была успешно отражена. Повреждений при ударе не зафиксировано, никто из жителей города не пострадал.

Кроме того, ВСУ совершили налет на порт Каспийска в Дагестане, где находится база Каспийской флотилии.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за атаки в Волгограде возникло возгорание

На предприятии топливно-энергетического комплекса в Волгограде началось возгорание после атаки ВСУ, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Кроме того, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе.

Повреждения зафиксировали и на складских помещениях в Дзержинском районе. Бочаров подчеркнул, что пятерых пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries возникло возгорание.

Фото: Leah Millis / Reuters

Как сообщили в Минобороны, в ночь на 31 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 371 БПЛА. Под удар попали 11 российских регионов, среди которых Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край. Помимо этого, система ПВО сработала над акваторией Черного и Азовского морей.