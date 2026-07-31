Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:11, 31 июля 2026 (обновлено: 11:29, 31 июля 2026)Спорт

ФИФА обвинила журналистов в срыве консультаций по продаже прав на ЧМ

В ФИФА заявили, что неверные публикации в СМИ сорвали консультации по продаже прав на ЧМ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Mateus Bonomi / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) обвинила журналистов в срыве консультаций по продаже прав на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

«Наш запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ. Мы продолжим этот процесс консультаций, чтобы гарантировать, что каждый его участник сможет выразить свое мнение, основываясь на фактах», — говорится в заявлении.

Также в ФИФА объяснили смысл продажи прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. «Предложение о создании FIFA Forward Enterprise было выдвинуто для того, чтобы обеспечить всем ассоциациям возможность получить реальную долю в коммерческом использовании возможностей футбола в своих странах. Футбол никто не продает», — заявили в ФИФА.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что собираются бойкотировать следующий чемпионат мира в 2030 году в случае, если ФИФА продаст права на проведение турнира. К идее бойкота присоединились все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, в том числе и Российский футбольный союз (РФС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский заявил о потерях Украины на поле боя
    Виктория Лопырева в прозрачной юбке прогулялась по Барселоне
    В России объяснили удар по Одессе
    Обстановка на горящем складе DNS во Владивостоке изменилась
    Раскрыто возможное место запуска дронов ВСУ по Татарстану
    Развод бывшего российского судьи вызвал подозрения
    Уровень воды в российской реке поднялся до небывалого значения
    ФИФА обвинила журналистов в срыве консультаций по продаже прав на ЧМ
    Обманувший певицу Долину ушел на СВО
    В Китае нашли двойника Илона Маска
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok