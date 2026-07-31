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12:17, 31 июля 2026Россия

Человек упал с моста в центре Москвы

РЕН ТВ: Человек упал с Патриаршего моста в центре Москвы
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Человек упал с Патриаршего моста в центре Москвы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным издания, спасатели достали пострадавшего из воды. Он жив, но пока находится без сознания.

В МЧС и МВД по Москве корреспонденту Msk1.ru рассказали, что информация о происшествии не поступала.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 11-летний школьник учился одному трюку на тренировке по серфбордингу на Среднем Суздальском озере и оказался в больнице.

Еще раньше в Новосибирске 17-летняя школьница упала с моста через реку Тула на улице Декадной и выжила.

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