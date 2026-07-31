Человек упал с моста в центре Москвы

Человек упал с Патриаршего моста в центре Москвы. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По данным издания, спасатели достали пострадавшего из воды. Он жив, но пока находится без сознания.
В МЧС и МВД по Москве корреспонденту Msk1.ru рассказали, что информация о происшествии не поступала.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 11-летний школьник учился одному трюку на тренировке по серфбордингу на Среднем Суздальском озере и оказался в больнице.
Еще раньше в Новосибирске 17-летняя школьница упала с моста через реку Тула на улице Декадной и выжила.