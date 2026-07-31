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13:18, 31 июля 2026 (обновлено: 13:27, 31 июля 2026)Бывший СССР

В скандальном полку ВСУ отреагировали на остановку пополнения

В украинском полку «Скала» подтвердили остановку пополнения личного состава
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

В отдельном штурмовом полку «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) остановилось пополнение новобранцами. Об этом заявил спикер подразделения Алексей Братущак, передает «Страна.ua».

«Мы понимаем, почему это произошло. Генеральный штаб начал проверку укомплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава в целом в ВСУ», — заявил Братущак.

Подразделение, по его словам, приветствует инициативу и готово помогать украинскому генштабу.

Ранее стало известно, что украинские штурмовые полки по приказу нового главкома Михаила Драпатого перестали пополняться новобранцами.

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