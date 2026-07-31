На достройку трех готовых российских самолетов потратят миллиарды рублей

Правительство выделило 2,6 млрд рублей на достройку трех Ил-114-300 до конца года

Достройка трех самолетов Ил-114-300 в текущем году потребовала дополнительно 2,6 миллиарда рублей бюджетных средств. Об этом на совещании по вопросам авиастроения рассказал премьер Михаил Мишустин, стенограмма опубликована на сайте правительства.

Он не уточнил, на какие работы будут потрачены выделенные средства, а также означает ли такое решение сдвиг сроков их поставок в 2-й Архангельский объединенный авиаотряд.

Ил-114-300, способный перевозить до 68 человек, представляет собой глубокую модернизацию советского самолета Ил-114-100. После многочисленных переносов сроков создания машины (поставки должны были начаться в 2024 году) в июне этого года Росавиация в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) выдала сертификат типа на нее.

Однако позднее стало известно, что документы содержат существенные ограничения по условиям эксплуатации. В том числе самолет не имеет права подниматься в воздух при температуре выше 25 градусов Цельсия и ниже минус 9 градусов (диапазон Ил-114-100 составлял от минус 30 до плюс 45 градусов), а также на мокрой взлетно-посадочной полосе.

Такое разрешение исключает возможность использования Ил-114-300 на регулярных рейсах, а кроме того, в расписании у первого эксплуатанта нет направлений, где можно было бы использовать такую машину.

Глава Минпромторга Антон Алиханов обещал, что 2-й Архангельский объединенный авиаотряд получит первый Ил-114-300 в августе, а вторую и третью машину — в октябре и ноябре после «финальных доработок». Таким образом, если не случится нового переноса сроков, то производителю надо будет освоить 2,6 миллиарда рублей за три-четыре месяца.

Еще до сертификации министр утверждал, что по летно-техническим характеристикам Ил-114-300 превосходит все западные аналоги, а машина получилась «экономически эффективная».

