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14:52, 31 июля 2026Ценности

Рэперша Карди Би рассказала о неожиданных изменениях во внешности

Рэперша Карди Би призналась, что два года назад уменьшила ягодицы
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би рассказала о неожиданных изменениях во внешности. Об этом пишет издание Hola!.

Во время прямого эфира (на момент написания новости его запись была удалена) в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) 33-летняя рэперша призналась, что два года назад уменьшила количество филлеров в ягодицах. При этом она уточнила, что сделала это, не прибегая к классической липосакции. «Я не могу просто взять и сделать липосакцию ягодиц, потому что у меня довольно дряблая кожа. Поэтому мои ягодицы так сильно трясутся. Если бы я сделала липосакцию, то они могли бы обвиснуть. А я не хочу себя резать и сидеть без дела четыре месяца», — объяснила знаменитость.

Также артистка объяснила, с чем было связано решение изменить свое тело. «Я миниатюрная, хрупкая девушка. Моя мама миниатюрная, сестра миниатюрная, тети все невысокие и стройные», — пояснила она и добавила, что ей нравится, как сейчас она выглядит.

В сентябре прошлого года Карди Би объяснила тягу к пластическим операциям.

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