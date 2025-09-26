Ценности
17:48, 26 сентября 2025
Ценности

Карди Би объяснила тягу к пластическим операциям

Рэперша Карди Би объяснила тягу к пластическим операциям наличием денег
Мария Винар

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би объяснила тягу к пластическим операциям. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в подкасте Call Her Daddy.

По словам рэперши, ее тело всегда находилось в центре внимания публики. «Раньше я зарабатывала, танцуя голышом. Как будто зарабатывала за свою внешность. Не за свой мозг, не за свой язык, не за что-либо еще, а за свою внешность», — пояснила она.

Также знаменитость сравнила свое тело с париком, который она может с легкостью менять в зависимости от настроения и наличия денег. «Я люблю разнообразие, и у меня есть определенные вкусы. Желание что-то менять в себе не связано с моей неуверенностью в себе. Если у меня есть деньги и возможность, я изменю свое тело, если захочу», — подчеркнула артистка.

В апреле сообщалось, что Карди Би станцевала тверк на сцене музыкального фестиваля Coachella и смутила фанатов ягодицами.

