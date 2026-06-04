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11:14, 4 июня 2026Экономика

В правительстве высказались о необходимости запрещать вывоз дизельного топлива

Новак заявил об отсутствии необходимости запрета экспорта дизельного топлива
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФ

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Необходимости в запрете экспорта дизельного топлива в России нет. О целесообразности такой меры высказался вице-премьер Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

В кулуарах Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ) представитель кабмина отметил, что рассмотреть такие ограничения могут в будущем. «Все возможно. По мере необходимости могут быть и такие решения приняты. Пока такой необходимости нет», — пояснил он.

Ранее российские власти ввели временный запрет на экспорт автомобильных бензинов. Эта мера распространилась на всех непосредственных производителей топлива. Ограничения продлятся вплоть до 31 июля 2026 года, чтобы стабилизировать поставки на внутренний рынок в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ. В отношении дизтоплива остается в силе эмбарго на вывоз за рубеж для непроизводителей.

В понедельник, 1 июня, правительство России ввело временный запрет на вывоз авиационного керосина. Ограничение будет действовать вплоть до конца ноября 2026 года, уточняется в постановлении. В правительстве объяснили запрет на вывоз из страны еще одного вида топлива необходимостью обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке.

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