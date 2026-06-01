12:52, 1 июня 2026Экономика

В России запретили вывоз еще одного вида топлива

Власти России ввели запрет на вывоз авиакеросина до конца ноября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Правительство России ввело временный запрет на вывоз авиационного керосина. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ограничительная мера вступила в силу в понедельник, 1 июня, и будет действовать вплоть до конца ноября 2026 года, уточняется в постановлении. В правительстве объяснили запрет на вывоз из страны еще одного вида топлива необходимостью обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке.

Под запрет подпадает в том числе топливо, приобретенное на биржевых торгах. Исключение сделали для партий авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до 1 июня. Кроме того, запрет не коснется поставок, осуществляемых в рамках межправительственных соглашений, а также топлива в технологических емкостях, используемого самолетами в пути следования, следует из опубликованного документа.

Ранее российские власти ввели временный запрет на экспорт автомобильных бензинов. Эта мера распространилась на всех непосредственных производителей топлива. Ограничения продлятся вплоть до 31 июля 2026 года. Решение приняли с целью стабилизировать поставки на внутренний рынок в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ. В дальнейшем мера может быть продлена. В отношении дизельного топлива остается в силе эмбарго на вывоз за рубеж для непроизводителей.

