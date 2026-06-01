Минобороны рассказало о результативности «Тунгуски»

МО России: ЗРПК «Тунгуска-М1» поразила 30 дронов в ходе дежурства

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска-М1» отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поразил более 30 дронов противника в ходе боевого дежурства на добропольском направлении СВО. О результативности машины рассказало Министерство обороны (МО) России.

Отмечается, что приоритетные цели для «Тунгуски» — это ударные и разведывательные дроны. Мобильный комплекс способен уничтожать цели на дальних подступах к прикрываемым районам. Дроны поражают зенитными автоматами или ракетами.

Боевая машина получила бронированные экраны, которыми прикрыли корпус и башню ЗРПК. Также «Тунгуска-М1» несет комплекс радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников противника. В арсенал ЗРПК входят пушки 2А38М калибра 30 миллиметров и управляемые ракеты семейства 9М311.

В марте холдинг «Высокоточные комплексы» передал МО России партию ЗРПК «Панцирь-С» в рамках государственного оборонного заказа.