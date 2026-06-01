Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:24, 1 июня 2026Мир

В Польше приняли еще одно решение против Украины

С ратуши польского города Люблин сняли украинский флаг из-за прославления УПА Зеленским
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lindasky76 / Shutterstock / Fotodom

Украинский флаг сняли с городской ратуши Люблина из-за прославления президентом Украины Владимиром Зеленским бандитов из Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом заявила пресс-секретарь мэра города Юстына Гуждж, передает РИА Новости.

«Наше решение непосредственно связано с решением Зеленского. Мы разделяем критическую позицию главы МИД Польши и посольства Польши в Киеве (...). Прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, наносит удар по исторической памяти нашего народа, ранит память польских жертв», — подчеркнула она.

Гуждж отметила, что решение снять флаг с городской ратуши не отразится на отношении властей к украинцам, проживающим в Люблине. Однако она указала, что Польша намерена требовать «уважения исторической правды и достойного поминовения жертв трагических событий».

Ранее глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что Зеленский теряет доверие поляков из-за прославления УПА. Он также назвал действия украинского лидера неприемлемыми.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина раскрыла существенную помощь Азербайджана

    Продюсер из ЮАР снимет фильм про российский город

    Названо условие для выдачи первого транша кредита Украине от ЕС

    Бывший муж «золотой судьи» поменял тактику в антикоррупционном деле

    В Windows нашли скрытые функции

    Главный поставщик сырья в ЕС столкнулся с риском массовых забастовок нефтяников

    В России назвали две самые сложные задачи СВО на 2026 год

    Москвичам назвали срок прихода потепления

    Россиянам раскрыли базовые принципы подбора экипировки для мотоциклистов

    Жители российского города остались без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok