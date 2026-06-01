В Польше приняли еще одно решение против Украины

С ратуши польского города Люблин сняли украинский флаг из-за прославления УПА Зеленским

Украинский флаг сняли с городской ратуши Люблина из-за прославления президентом Украины Владимиром Зеленским бандитов из Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом заявила пресс-секретарь мэра города Юстына Гуждж, передает РИА Новости.

«Наше решение непосредственно связано с решением Зеленского. Мы разделяем критическую позицию главы МИД Польши и посольства Польши в Киеве (...). Прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, наносит удар по исторической памяти нашего народа, ранит память польских жертв», — подчеркнула она.

Гуждж отметила, что решение снять флаг с городской ратуши не отразится на отношении властей к украинцам, проживающим в Люблине. Однако она указала, что Польша намерена требовать «уважения исторической правды и достойного поминовения жертв трагических событий».

Ранее глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что Зеленский теряет доверие поляков из-за прославления УПА. Он также назвал действия украинского лидера неприемлемыми.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».