15:10, 1 июня 2026

Россиянам дали советы на случай встречи с шаровой молнией

Физик Шамин: С шаровой молнией нельзя контактировать даже через предметы
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Столкнувшись с шаровой молнией, необходимо исключить любой контакт с ней, иначе можно заработать сильные ожоги. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» предупредил доктор физико-математических наук, профессор Университета Правительства Москвы Роман Шамин.

Контакта с шаровой молнией нельзя допускать даже через предметы. Из любопытства приближаться к молнии не стоит — опасно даже бросать в ее сторону вещи, находясь от сферы на большом расстоянии. Также физик советует не прикасаться к деревьям и строениям, которые может задеть шаровая молния.

По словам Шамина, от молнии нужно отойти на максимальное расстояние, но бежать при этом не рекомендуется. Резкое движение может создать воздушные потоки, которые увлекут за вами шаровую молнию. Поэтому отходить нужно медленно и не отворачиваясь, добавил ученый.

Кроме того, увидев перед собой шаровую молнию, нужно подальше отбросить смартфон. Телефон может создать для молнии лишнюю точку притяжения. Если же молния застала человека, пока он сидел в автомобиле, важно оставаться в салоне, поскольку машина имеет резиновые покрышки.

