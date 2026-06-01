16:06, 1 июня 2026

Туристка вернулась из отпуска с 55 чемоданами и сбила с толку пограничников

Bild: Туристка вернулась в Швейцарию после отпуска в Германии с 55 чемоданами
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kollawat Somsri / Shutterstock / Fotodom

Отдохнувшая в Германии туристка сбила с толку пограничников на немецко-швейцарском пропускном пункте — она привезла с собой десятки сумок. Об этом стало известно Bild.

31 мая неподалеку от коммуны Тайнген таможенники остановили автомобиль и фургон с доставкой. Живущая в Швейцарии женщина объяснила, что вернулась из отпуска со своим багажом и выгрузила перед сотрудниками надзорного ведомства 55 чемоданов, большинство из которых были на колесиках.

Работники погранперехода просканировали весь багаж женщины и не обнаружили ничего подозрительного. «В них находились различные личные вещи, принадлежащие путешественнице. Возражений не было», — отметил представитель Федерального управления таможенной и пограничной безопасности.

Уточняется, что путешествовать с таким количеством вещей не запрещено. Любой житель Швейцарии может ввозить личные вещи без пошлины, при условии, что они были взяты с собой при выезде из страны.

Ранее россиянка побывала в Швеции и назвала ее страной пенсионеров. Автор публикации отметила, что у жителей этой страны Европы не принято выделяться: демонстрировать достаток, носить одежду с брендами и покупать «статусные» машины.

